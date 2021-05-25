ХАМАС получил ракеты, пусковые установки и технологии из Ливии, с помощью Турции и Катара



Газета Исраэль Ха Йом, со ссылкой на свои военные источники и на западные разведывательные службы, опубликовала информацию о том, что ХАМАС получил элементы ракет, ракетных пусковых установок и ноу-хау по производству ракет из Ливии.

Спонсором этой ракетной контрабанды является Турция, активно поддерживающая исламистов Ливии и всемирное исламистское движение Братья-мусульмане, при финансовой поддержке Катара.

Военное оборудование контрабандой доставлялось в Газу через Синай.

Некоторые боевики ХАМАСа прошли обучение на территории Ливии.

Израиль работает с западными странами над механизмом, который позволит предотвратить контрабанду вооружений и ноу-хау из Ливии в Газу.

https://mignews.com/news/arabisrael/world/250521_95647_06065.html