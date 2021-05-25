Хакеры совершили крупнейший взлом android-устройств

Исследователи компании Check Point Software Technologies пришли к выводу, что данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях.
Как заявили эксперты, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за недоработанной синхронизации с облачными базами данных.
Приложения, в которых была обнаружена ошибка:
- Screen Recorder,
- iFax,
- Astro Guru,
- Logo Maker,
- T’Leva.
Количество скачиваний этих приложений в Google Play варьируется от 10 тыс. до 10 млн. Некоторые разработчики Android не следуют основным методам безопасности для ограничения доступа к базе данных приложения.
Это создало возможность для утечки самых разных персональных данных пользователей: от паролей и сообщений из чатов до геолокации и истории браузера.
Проблема, как замечают исследователи, так и не решена в большинстве приложений. Пользователям же советуют удалить потенциально опасный софт.