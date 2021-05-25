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Хакеры совершили крупнейший взлом android-устройств

Исследователи компании Check Point Software Technologies пришли к выводу, что данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях.

Как заявили эксперты, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за недоработанной синхронизации с облачными базами данных.

Приложения, в которых была обнаружена ошибка:

  • Screen Recorder,
  • iFax,
  • Astro Guru,
  • Logo Maker,
  • T’Leva.

Количество скачиваний этих приложений в Google Play варьируется от 10 тыс. до 10 млн. Некоторые разработчики Android не следуют основным методам безопасности для ограничения доступа к базе данных приложения.

Это создало возможность для утечки самых разных персональных данных пользователей: от паролей и сообщений из чатов до геолокации и истории браузера.

Проблема, как замечают исследователи, так и не решена в большинстве приложений. Пользователям же советуют удалить потенциально опасный софт.

25 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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