Google начала использовать новую операционную систему Fuchsia в серийных устройствах

Google начала обновлять умные экраны Nest Hub, заменяя в них операционную систему Cast OS на Fuchsia, которую компания разрабатывает с 2016 года, сообщает 9to5Google. В будущем компания планирует использовать новую операционную систему на устройствах разных типов, в том числе компьютерах и смартфонах.

Впервые о Fuchsia стало известно в 2016 году, причем изначально разработка даже не была анонсирована и журналисты обнаружили соответствующий репозиторий на GitHub. В отличие от остальных операционных систем Google, Fuchsia написана с нуля и не основана на ядре Linux. Вместо этого в новой системе используется собственное ядро Zircon. Операционная система написана на разных языках, в том числе C++, Dart, Rust и Go, а ее интерфейс основан на кроссплатформенном фреймворке Flutter.

Изначально цель разработки операционной системы была не до конца ясна. Еще в 2019 году, когда разработка заметно продвинулась по сравнению с изначальными наработками, компания говорила, что разработчики экспериментируют и главная задача заключается в том, чтобы опробовать новые подходы и концепции в области операционных систем. Но в последний год компания поменяла отношение к Fucshia и сейчас на сайте проекта прямо заявляется, что «Fuchsia — это не научный эксперимент, а предназначенная для реального использования операционная система». В декабре прошлого года компания начала принимать код от сторонних разработчиков (Fuchsia — это проект с открытым исходным кодом). Вскоре после этого команда проекта начала работу над возможностью нативного запуска Android- и Lunix-приложений в новой системе.

Теперь, по-видимому, разработчики посчитали операционную систему готовой для пользователей и начали рассылать ее на умный экран Google Nest Hub первого поколения, представленный в 2018 году. До этого момента устройство работало на системе Cast OS, основанной на Linux. С точки зрения обычного пользователя изменения, скорее всего, будут незаметны — интерфейс устройства был написан с помощью Flutter, который позволяет разработчикам переносить приложение на новую платформу, не адаптируя под нее интерфейс. Обновление сначала поступит пользователям, которые вступили в программу бета-тестирования, а затем в течение нескольких месяцев распространится на все умные экраны этой модели.