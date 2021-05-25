«Форсаж 9» стал самым крупным голливудским кинодебютом в международном прокате

За премьерные выходные всего на 8ми рынках «Форсаж 9» собрал около 162,4 миллиона долларов, что сделало его международный кинодебют самым крупным в эпоху пандемии.

С момента выхода «Мстители 4: Завершение» от Marvel, ни один американский кинопроект не собирал за премьерный уикенд более 100 миллионов. Безусловный рекорд девятой части Форсажа привел в восторг Universal.

Китай подарил наибольший отклик и стал самой весомой частью сбора проекта — более 135 миллионов долларов. Ключевым, китайский рынок для франшизы «Форсаж» становится не первые. Вин Дизель давно пользуется небывалой популярностью, как и появившийся в этот раз рэстлер и актер Джон Сина.

Удивительный результат «Форсаж 9» позволил всей серии фильма преодолеть мировую отметку в 6 миллиардов долларов.