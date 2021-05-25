ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать над Европой

ЕС поручил принять меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, следует из текста заявление. В нем также содержится рекомендация европейским перевозчикам отказаться от полетов над Белоруссией.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что против белорусских чиновников, бизнесменов, связанных с властями республики будут введены санкции после принудительной посадки самолета Ryanair в минском аэропорту. Также не исключено введение ограничений против белорусской авиационной отрасли, добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о бомбе на борту. Однако сообщение о минировании оказалось ложным, а белорусские силовики задержали находившегося в самолете бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Евросоюз, белорусская, а также российская оппозиция осудили действия властей Белоруссии. ЕС начал обсуждать введение новых санкций против Минска, в том числе рассматривает запрет на полеты над территорией Белоруссии европейским авиалиниям и прекращение всего транспортного сообщения с этой страной, включая наземное. Самолеты некоторых европейских авиакомпаний уже начали облетать территорию Белоруссии. Маршруты изменили Air Baltic, Wizz Air, Austrian Airlines.