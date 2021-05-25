Энтони Блинкен заявил о планах помочь в восстановлении Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении добиваться международной поддержки для жителей сектора Газа после 11 дней военного противостояния между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Блинкен сказал об этом после встречи во вторник в Иерусалиме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Госсекретарь стал самым высокопоставленным американским чиновником, прибывшим в регион после инаугурации в январе на пост президента США демократа Джо Байдена.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что усилия Вашингтона будут направлены на разрешение «тяжёлой гуманитарной ситуации в Газе», но, по его словам, нельзя допустить, чтобы правящая в секторе группировка ХАМАС извлекла выгоду от содействия в восстановлении инфраструктуры этой палестинской территории.

В планах короткой поездки Блинкена также встреча с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу.

С представителями ХАМАСа никаких контактов не планируется. Эту группировку на Западе считают террористической организацией.

За несколько дней самой серьёзной вооруженной эскалации между израильской армией и ХАМАС, начавшейся 10 мая, в секторе Газа, по данным местных врачей, были убиты более 240 человек, в Израиле – 12. Соглашение о прекращении обстрелов действует с 21 мая, и в целом стороны придерживаются договорённостей.

В адрес администрации Байдена звучала критика, в том числе со стороны ряда демократов в Конгрессе, за кажущееся невмешательство в кризис. Белый дом призывали занять более жёсткую позицию в отношении Израиля. Администрация не раз заявляла о праве Израиля на оборону от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны боевиков. В распространённом позднее сообщении Белого дома говорилось о достижении перемирия посредством «спокойной, но активной дипломатии» и содействия со стороны властей Египта.

Энтони Блинкен планирует также посетить Египет и Иорданию.