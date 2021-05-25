В Петербурге пройдет заплыв в гробах ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать над Европой » Джефф Безос лишился звания самого богатого человека в мире из-за Арно Изменения произошли в тройке богачей мира. Основателя Amazon Джеффа Безоса с первой позиции сменил гендиректор холдинга LVMH Бернар Арно, состояние которого достигло $186,3 млрд, что на $300 млн больше, чем у Безоса, сообщает Forbes Отмечается, что за последние 14 месяцев состояние Арно выросло на $110 млрд. В 1 квартале текущего года холдинг LVMH, в который входят Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior, Givenchy, получил 14 млрд евро выручки, что на 32% выше показателя того же периода прошлого года.