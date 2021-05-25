Доказан долгий иммунитет после легкой формы COVID-19

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что после мягкой формы COVID-19 остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела против коронавируса в течение всей жизни. Такая долговременная защита делает вероятность повторного заражения очень низкой. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

В исследовании приняли участие 77 людей, которые сдавали кровь на протяжении трехмесячных интервалов спустя месяц после заражения. У большинства добровольцев были легкие случаи СOVID-19, и только шестеро были госпитализированы. Образцы костного мозга были взяты у 19 пациентов через 7-8 месяцев после заражения. Через четыре месяца пятеро из них сдали второй образец костного мозга.

Как и ожидалось, уровни антител в крови участников COVID-19 быстро упали в первые несколько месяцев после заражения, а затем их уровень выровнялся. Хотя в СМИ появлялась информация о том, что количество антител снижается после инфекции, последнее не связано с более слабым иммунитетом, так как остаются клетки, способные вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Ученые обнаружили, что эти клетки, называемые плазматическими, присутствуют в крови людей через 11 месяцев после заражения. Клетки мигрируют в костный мозг, где постоянно выделяют антитела в кровь, обеспечивая защиту против нового заражения.

Исследователи предположили, что люди, которые перенесли бессимптомный COVID-19, также могут иметь долговременный иммунитет. Однако еще предстоит исследовать, могут ли те, кто страдал от более тяжелых симптомов, быть защищены от повторного заражения коронавирусом.