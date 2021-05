Чтение сказок связали с повышением окситоцина и снижением кортизола у детей в больнице

У детей из отделения интенсивной терапии, которым читали сказки, отмечалось повышение уровня окситоцина, снижение уровня кортизола и болевых ощущений. И они чаще положительно отзывались о врачах, медсестрах и больнице, чем дети, которые не слушали сказки, а были заняты разгадыванием загадок с взрослым. По предположению авторов, этот эффект создается за счет погружения в мир истории, далекий от провоцирующей беспокойство и утомительной больничной среды. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Рассказывание историй — отличительная черта человека, которая играет центральную роль в установлении социальных связей, помогает понять мир и ориентироваться в межличностных отношениях, а также моделировать возможные социальные реалии. Слушатель глубоко погружается в мир истории, подключая воображение, забывая или не замечая происходящее вокруг и испытывая яркие эмоции от повествования. И это погружение помогает переосмыслить личные переживания, расширить кругозор, развить эмпатию и улучшить эмоциональную саморегуляцию. Поскольку психологическое состояние и физиология связаны между собой, вероятно, погружение в рассказ может быть связано или влиять на самочувствие и физиологию людей, но пока это недостаточно подтверждено эмпирическими исследованиями.

Гильерме Брокингтон (Guilherme Brockington) из Университета Сан-Паулу и его коллеги проверили, как погружение в рассказываемую историю может быть связано с психологическим и физиологическим состоянием детей, которые оказались в столь стрессовых условиях, как госпитализация в детское отделение интенсивной терапии. Для этого ученые провели исследование, в котором 41 ребенок слушали популярные в Бразилии сказки и детские рассказы от рассказчиков с опытом работы в больницах более 10 лет. А еще 40 — вместе с этими же рассказчиками разгадывали загадки: эта деятельность также подразумевала схожее социальное взаимодействие с взрослым, но в отличие от сказок не формировала погруженности в мир истории.

За одну минуту до и сразу после каждого вмешательства исследователи брали слюну у детей, чтобы отследить изменение уровня окситоцина, так называемого гормона доверия, и кортизола — гормона стресса. Также дети оценивали степень выраженности боли и рассказывали, какие ассоциации у них вызывают карточки с изображением лекарства, доктора, медсестры, больницы, больного человека, книги и ребенка, испытывающего боль.