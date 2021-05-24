Викраденого у Мінську журналіста Протасевича госпіталізували у критичному стані – ЗМІ

Викрадений білоруськими спецслужбами журналіст Роман Протасевич знаходиться у мінській лікарні через проблеми зі здоров’ям.

Про це, з посиланням на слова матері журналіста, повідомив Telegram-канал “Білорусь головного мозку”.

У нього – проблеми з серцем.

“Мати Романа Протасевича повідомила про те, що за непідтвердженою інформацією її сина знайшли в одній з мінських лікарень. Стан його критичний. Про це жінці повідомили небайдужі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни – Вільнюс, який здійснив екстрену посадку через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.