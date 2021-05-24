Страны G7 хотят прекратить финансирование угольной энергетики до конца 2021 года

Министры окружающей среды стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада) опубликовали коммюнике «по климату и окружающей среде».

В документе подтверждается приверженность G7 переходу к экономике с нулевым балансом выбросов (Net Zero) для достижения климатических целей по удержанию глобального потепления не выше 1,5 градусов Цельсия.

Страны также подтверждают свои обязанности согласовать международное финансирование с целями Парижского соглашения.

При этом отмечается, что выработка электроэнергии на основе угля является самым крупным фактором глобального повышения температуры.

«В этом контексте мы постепенно откажемся от новой прямой государственной поддержки углеродоемкой международной энергетики на ископаемом топливе», — говорится в сообщении. Производство электроэнергии на основе угля без улавливания выбросов несовместимо с целями Парижского соглашения, поэтому министры подчеркивают, что международные инвестиции в такую угольную энергетику должны быть прекращены немедленно. «Большая семерка» обязуется «предпринять конкретные шаги для полного прекращения новой прямой государственной поддержки угольной генерации без улавливания выбросов к концу 2021 года». Это распространяется на всё международное финансирование, «в том числе в рамках официальной помощи в целях развития, экспортного финансирования, инвестиций, финансовой поддержки и поддержки торговли». Министры также призвали «другие страны с крупной экономикой» принять аналогичные обязательства.

Страны G7 также обязуются наращивать темпы распространения технологий, которые ещё больше ускорят переход от угольных мощностей к преимущественно декарбонизированной энергосистеме в 2030-е годы, говорится в коммюнике.

Новый документ подтверждает направление движения крупных западных экономик в сторону углеродной нейтральности, что предполагает в первую очередь отказ от сжигания угля.

Китай является крупнейшим потребителем угля в мире. Президент КНР Си Цзиньпин в апреле заявил, что правительство страны будет строго контролировать проекты по производству электроэнергии на основе угля, строго ограничивать рост потребления угля в течение 14-й пятилетки (2021-2025) и постепенно сокращать его в период 15-й пятилетки (2026-2030).

Ранее ЭлектроВести писали, что Европа планирует остановить половину угольных тепловых электростанций до 2030 года.