Стивен Кинг раскрыл подробности своего «сложного» конфликта с Джоан Роулинг

Кинг рассказал, что писательница заблокировала его в Twitter и удалила старый пост, в котором хвалила коллегу. Все это произошло из-за того, что в 2020-м году автор хорроров высказался в поддержку трансгендеров. Тогда поклонники поинтересовались у него, что он думает по поводу скандала вокруг Роулинг, на что Кинг ответил, что каждый имеет право высказывать свое мнение.

«Она думает, что транс-женщины представляют опасность или что они почему-то не являются женщинами, или какая-то у нее еще там проблема с ними. Например, идея о том, что кто-то, “маскирующийся” под женщину, может напасть на “настоящую” в туалете — если Роулинг в это, у нее есть право на собственное мнение. Но когда я высказал свое, она разозлилась на меня», — отметил Кинг.

Скандал вокруг писательницы разразился после того, как летом 2020 года она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.