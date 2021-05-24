СМИ — за месяц перед эпидемией в Ухане заболело несколько «военных» вирусологов

Как минимум три сотрудника института вирусологии в китайском городе Ухань сильно болели в ноябре 2019 года, примерно за месяц до начала пандемии COVID-19. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки. Институт в частности занимался разработкой биологического оружия.

Пациенты лечились в больнице, пишет издание. Все они работали с вирусом и были госпитализированы одновременно. У них выявили симптомы COVID-19, схожие с сезонным гриппом.

Журналисты отмечают, что разведданные США смогут стать поводом для масштабного расследования возникновения вируса и более детального изучения версии о его лабораторном происхождении.

Белый дом не стал комментировать информацию, но отметил, что требует изучения всех возможных версий происхождения COVID-19.

МИД Китая заявил, что публикация The Wall Street Journal о болезни учёных не соответствует действительности.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в Ухане. В марте 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили город для изучения происхождения вируса. Источник обнаружить не удалось, но наиболее вероятной версией учёные назвали передачу вируса от летучих мышей через промежуточное животное.