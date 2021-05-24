Риту Ору застали за поцелуями с возлюбленным Тайкой Вайтити и Тессой Томпсон

Не так давно в личной жизни 30-летней британской певицы Риты Оры произошли перемены — звезда стала встречаться с 45-летним режиссером Тайкой Вайтити, удостоенным премии «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Кролик Джоджо».

Сейчас пара много времени проводит вместе в Австралии — там они работают над своими проектами. Уединению они иногда предпочитают компанию — на днях влюбленных застали вместе с 37-летней актрисой Тессой Томпсон («Мстители: Финал», «Тор: Рагнарек»). Они вместе отдыхали в доме Вайтити после ночной вечеринки.

Ночное веселье трио продолжило на веранде дома режиссера — они уютно обосновались за столиком и пили напитки на свежем воздухе. Ора и Вайтити при этом целовались не только друг с другом, но и с Тессой. Чувства неловкости при этом, кажется, не испытывал никто — все были в приподнятом настроении и расслабленном состоянии.

Как сообщили инсайдеры, Ора уже переехала в дом к возлюбленному в пригороде Сиднея и сейчас очень счастлива.

В конце прошлого месяца Рита и Тайка вместе появились на премьере шоу RuPaul’s Drag Race Down Under в Сиднейском оперном театре. На красной ковровой дорожке они вместе не позировали, но в зале сели рядом. Свой роман влюбленные не афишировали, но и не скрывали его — их знаменитые друзья и коллеги были в курсе их отношений. Сейчас их часто можно встретить вместе на улице в Сиднее.

Рита Ора в начале этого года рассталась с французским режиссером Роменом Гаврасом, а Вайтити больше двух лет назад развелся со своей супругой Челси Уинстэнли, в браке с которой прожил семь лет. У Вайтити двое детей.