Режиссер «Лиги справедливости» мечтает снять религиозно-порнографический фильм

Американский режиссер, продюсер и сценарист Зак Снайдер захотел снять религиозно-порнографический фильм. Об этом он сообщил в интервью изданию The Telegraph.

«Я всегда мечтал снять религиозную киноленту и порнографическую, но у меня еще никогда не было возможности сделать ни то, ни другое. Возможно, я мог бы объединить два этих жанра», — отметил режиссер «Лиги справедливости». Он заявил, что его картина «300 спартанцев» — это «в каком-то смысле порно с философской точки зрения».

Ранее Снайдер отказался снимать фильмы по мотивам комиксов. По словам режиссера, несмотря на интерес к некоторым комиксам, в частности «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря», он не хочет вновь погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной. «Я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам», — сказал кинематографист.

При этом он отметил, что и студия Warner Bros. не проявила интереса к дальнейшей совместной работе с ним, что режиссер назвал нормальным явлением, и отнесся он к этому с пониманием. К тому же, сейчас Снайдер занят в нескольких проектах для стриминговой платформы Netflix.