Почтовая служба Австрии выпустила первую в мире марку с крипто-чипом

Австрийская почтовая организация разработала первую в мире почтовую марку со встроенным NFC-чипом и соответствующим дизайном – лицевую сторону микросхемы, содержащей цифровой токен, украсил кит, как символ самых крупных игроков на криптовалютном рынке. Выбранное оформление идеально вписалось в общую тематику представленной ранее линейки марок австрийской службы с единорогом и собакой, с явной отсылкой к криптовалюте Dogecoin.

Кроме того, ещё в 2017 году компания попробовала свои силы в выпуске криптовалютных ваучеров, номинал которых составил 500 евро. Что же касается последней новинки, то на сегодняшний день марка с китом оценена в 9,90 евро. Ожидается, что её выпустят тиражом не менее 100 тысяч экземпляров, и первые из них начнут обращаться уже в следующем месяце.