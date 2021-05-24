Оккупанты на Донбассе в принудительной форме предложили бастующим металлургам пополнить ряды НВФ

На оккупированной части Донецкой и Луганской областей разразился новый скандал. Самопровозглашенной руководство «республик» обманом заманило бастующих металлургов на так называемые «сборы резервистов».

Как сообщают родственники рабочих ЕМЗ и Харцызского трубного завода, днями, руководство «Внешнеторгсервиса» провело встречу с бастующими металлургами, на которой присутствующим вручили «повестки». При этом, стоит отметить, что формальным предлогом «встречи» было, якобы» погашение задолженности по ЗП.

Напомним, Харцызский трубный завод был полностью остановлен еще в начале октября 2020-го. Однако, с тех пор, рабочие так и не получили обещаных выплат задолженности за 5 месяцев работы. Что же касается ЕМЗ, то тут ситуация обстоит несколько лучше – задолженность не превышает 3,5 месяца, а до конца марта 2021-го, предприятие даже как-то функционировало.

После получения «повесток», рабочим дали по 2 часы на сборы, после чего всех отправили «на учения» и увезли в направлении «Горловки».

Источник: Информационный навигатор