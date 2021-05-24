Обшуки у Києві: заступник Кличка заявив про спробу зриву забезпечення життєдіяльності міста

Перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник заявив, що обшуки у Києві паралізують роботу міста

Про це він заявив на брифінгу, передає НВ.

«У столиці відбувається навмисна дестабілізація роботи міських служб. Сьогодні відбувається системне поширення неправдивої інформації із метою дискредитації міської влади», — сказав він.

За словами представника КМДА, обшуки комунальних підприємств, департаментів КМДА та посадовців тривають два тижні, загалом проведено понад 70 обшуків.

Він заявив, що 53 обшуки не стосуються КП та КМДА.

Поворозник додав, що місцева влада здивована активністю Державної фіскальної служби, Державного бюро розслідувань та поліції..

«Така активність правоохоронних органів — це про дестабілізацію роботи підприємств міста та забезпечення життєдіяльності столиці», — додав Поворозник.

Останні 2 тижні в столиці відбувають масові обшуки в КМДА та на комунальних підприємствах.