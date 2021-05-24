Неузнаваемый «толстый» Марк Уолберг появился на съёмках драмы «Стю»

В субботу вечером Сеть заполонили фотографии Марка Уолберга на съёмках новой картины «Стю». Всего за несколько недель актёр трансформировался до неузнаваемости, набрав несколько десятков килограммов для главной роли.

По сюжету, Уолберг играет реально живущего боксёра Стюарта Лонга, который после аварии решил стать священником. Параллельно у него развивается редкое заболевание костей (миозит), от которого он постепенно теряет жизнь. В фильме постановщицы Розалинд Росс также задействованы Мел Гибсон и Джеки Уивер.

В апреле Уолберг заявлял, что поправился минимум на 20 фунтов (10 килограмм) за две недели, используя диету из жареной курицы и ежедневного приёма пива. Его целью были 30 фунтов за три недели (13 кг), о чём он сообщал в инстаграме. Дата выхода «Стю» неизвестна.