Netflix собирается запускать производство видеоигр

Стриминговая платформа Netflix ищет специалистов в сфере гейминга, чтобы начать производство собственных видеоигр.

По информации, в данный момент платформа ищет человека, который возглавил бы надзор за ее расширением в сферу видеоигр.

Как известно, происходит это на фоне всплеска популярности данного сегмента развлечений во время пандемии.

В то же время это не первые попытки платформы в сфере видеоигр. Ранее она экспериментировала с интерактивом, в частности в своем сериале «Черное зеркало», где зрители могли выбирать, что персонаж будет делать дальше.

Также были созданы игры по мотивам сериалов «Странные чудеса» и «Бумажный дом».