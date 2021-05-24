Netflix потратил миллионы долларов, чтобы заменить актера в готовом фильме

Netflix потратил миллионы долларов, чтобы «вырезать» актёра из «Армии мертвецов» и заменить другим

О ситуации с заменой актёра рассказали Зак и Дебора Снайдер в разговоре с Vanity Fair, отметив, что это было «довольно простое решение».

Персонажа, которого в фильме изначально сыграл комик и актёр Крис Д’Елия, в итоге отдали актрисе Тиг Нотаро. В своём образе она напомнила зрителям Тома Круза, и к шуткам на эту тему присоединился даже Netflix.

Крис Д’Елия:



Криса Д’Елию пришлось «вырезать» из сцен с его участием, чтобы потом вставить в них Нотаро на основе материалов с досъёмок, и создатели потратили на это как минимум несколько миллионов долларов.

От появления Д’Елии отказались после того, как несколько девушек обвинили его в сексуальных домогательствах и совращении несовершеннолетних. Сам он отрицал это, однако от актёра всё же отказалось его агентство, а Netflix также отменил комейдийное стендап-шоу с его участием.



Тиг Нотаро на досъёмках для замены Криса Д’Елии

По словам Зака Снайдера, собрать всех актёров из «Армии мертвецов» для пересъёмки сцен, в которых появлялся Д’Елия, было нельзя. Досъёмки должны были пройти в сентябре 2020 года, когда работа осложнялась пандемией. Вдобавок к этому Нотаро волновалась за своё здоровье, учитывая, что несколько лет назад она боролась с раком.

Создатели фильма и Нотаро быстро поняли, что ей придётся работать в студии одной, а в события фильма она попадёт уже в постпродакшене.

Предполагалось, что некоторые сцены и вовсе вырежут из-за технических особенностей и бликов от линз очков, однако всё сработало.

«Мы были уверены, что нам придётся вырезать сцену, в которой Тиг и Дейв [Батиста] гуляют вдоль погрузочной платформы и разговаривают.» —

Зак Снайдер, режиссёр

Снайдер говорит, что ситуация могла обернуться катастрофой, однако опыт работы постановщика над фильмами с большим количеством визуальных эффектов помог избежать этого.

П.С. некоторые уверены, что судя по результату — переплатили: