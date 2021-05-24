Найден ген, защищающий клетки мозга от болезни Альцгеймера

Ранее ученые узнали, что микроглия или вспомогательные клетки мозга могут захватывать и уничтожать скопления бета-амилоида и другого белкового мусора. Однако этого не происходит в мозге пациентов с Альцгеймером.

Для того, чтобы понять причины развития этих сбоев и способы восстановления работы клеток микроглии авторы сравнили жизнедеятельность клеток микроглии мозга здоровых мышей и особой породы грызунов, генетически предрасположенных к развитию самых агрессивных форм болезни Альцгеймера.

Выяснилось, что ген HIF1A и связанные с ним участки ДНК, чья активность была повышена в клетках микроглии грызунов с болезнью Альцгеймера. Также авторы обнаружили подобные нарушения в работе этой части генома в культурах клеток, извлеченных из мозга людей с запущенными формами Альцгеймера.

Пока мы не можем точно сказать, как соотносится уровень активности этого гена с тем, насколько быстро развивается болезнь. Мы планируем использовать геномный редактор CRISPR для наблюдений за тем, как повышение или понижение активности HIF1A будет влиять на темпы развития болезни Альцгеймера. Габриэль Чу, научный сотрудник Университета Дьюка (США

Пока авторы работы не могут точно сказать, как обнаруженный ген влияет на развитие болезни.