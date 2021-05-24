Миру предрекли появление нового смертоносного вируса

Эксперт отметил, что человечество не в последний раз столкнулось с глобальной эпидемией. «Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — добавил Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что главный двигатель пандемий — это отсутствие международной солидарности налаженного и нежелание стран делиться ресурсами и технологиями. По его словам, «если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату — к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым».

Гебрейсус подчеркнул, что для обеспечения мировой безопасности необходимо эффективное лидерство, всеобщая вовлеченность и налаженный обмен информацией.