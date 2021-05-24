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Marvel выпустила первый трейлер «Вечных», в котором можно увидеть ключевых героев — скрывающихся на Земле пришельцев

Кинокомикс, который сняла Хлоя Чжао («Земля кочевников»), выйдет в ноябре 2021 года.

«Вечные» расскажут о представителях могущественной инопланетной расы, которые изначально не вмешивались в дела людей, но затем решили защитить их от других пришельцев — Девиантов.

Главные роли в фильме сыграли Ричард Мэдден («Игра престолов», «Телохранитель»), Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Джемма Чан («Люди») и Кит Харингтон («Игра престолов»).

Композитором кинокомикса стал Рамин Джавади, известный по саундтреку к «Игре престолов».

В российский прокат «Вечные» должны выйти 4 ноября 2021-го.

24 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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