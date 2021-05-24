В России ограничат работу Google Обшуки у Києві: заступник Кличка заявив про спробу зриву забезпечення життєдіяльності міста » Marvel выпустила первый трейлер «Вечных», в котором можно увидеть ключевых героев — скрывающихся на Земле пришельцев Кинокомикс, который сняла Хлоя Чжао («Земля кочевников»), выйдет в ноябре 2021 года. «Вечные» расскажут о представителях могущественной инопланетной расы, которые изначально не вмешивались в дела людей, но затем решили защитить их от других пришельцев — Девиантов. Главные роли в фильме сыграли Ричард Мэдден («Игра престолов», «Телохранитель»), Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Джемма Чан («Люди») и Кит Харингтон («Игра престолов»). Композитором кинокомикса стал Рамин Джавади, известный по саундтреку к «Игре престолов». В российский прокат «Вечные» должны выйти 4 ноября 2021-го.