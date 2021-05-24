Литовская полиция сообщила, что капитан принял решение посадить самолет в Минске по согласованию с руководством компании Ryanair

Решение о посадке в Минске принял капитан самолета по согласованию с руководством компании Ryanair, пишет Delfi со ссылкой на начальника Бюро криминальной полиции Литвы Роландаса Кишкиса. На борту этого самолета находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Совья Сапега, их задержали.

По словам Кишкиса, рейсом Афины-Вильнюс вылетели 126 человек, но в итоге в Литву долетели только 121 из них. В Литве завели уголовное дел об угоне самолета и похищении. Полиция начала досудебное расследование, в рамках которого уже опрошены пассажиры и члены экипажа.

«Сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета, который, похоже, затянется до вечера. Мы уже опросили несколько десятков человек, летевших самолетом, в том числе и членов экипажа», – сказал Кишкис. По его словам, полиция направила соответствующие запросы в Европол.

Советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что операция по принудительной посадке самолета был проведена с использованием истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-24.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска 23 мая около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. Однако глава Ryanair Майкл Лири это опроверг и назвал инцидент «государственным угоном». По его словам, пилоты сделали все, что в их силах, чтобы безопасно завершить полет. По словам главы авиакомпании, «очевидно, что целью властей было задержать журналиста и его спутницу». Он также считает, что в самолете были агенты белорусского КГБ.

После приземления самолета в аэропорт пассажиров досмотрели, одного из основателей и бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его 23-летнюю девушку задержали.