Личный кабинет Марафон — описание, как войти, распространенные проблемы

Личный кабинет Марафон — то место, где пользователь может посмотреть историю своих пари, сделать необходимые настройки и многое другое. В этой статье мы подробно расскажем о функционале личного кабинета, а также расскажем про распространенные проблемы при авторизации.

Как войти в личный кабинет Марафонбет

В личный кабинет на сайте можно войти единственным способом. Для этого есть специальная форма авторизации в правом верхнем углу.

Важный момент! Регистрация в Марафонбет требует указывать очень сложный пароль. Рекомендуем сразу записать его в отдельном месте, чтобы не забыть.

В соответствующие поля введите данные, которые указывали при создании аккаунта и нажмите кнопку “Войти”. Подтверждения по номеру телефона нет, система сразу авторизует вас в аккаунте. Зато данное подтверждение есть на все важные операции по аккаунту — ввод и вывод денежных средств и т.п.

Функциональные возможности личного кабинета Марафон

В личном кабинете пользователя есть все необходимое для работы в конторе. Основной перечень функций перечислен в правом меню:

Особое внимание следует уделить разделу “История сеансов”. Следует регулярно проверять его, чтобы отслеживать посещение мошенников, которые могут украсть деньги. Как правило, их IP отличается от вашего, с которого заходите регулярно. Это позволит предотвратить кражу денег и вовремя поменять пароль.

Аналогичным функционалом обладает личный кабинет в мобильном приложении. Поэтому при желании вы можете выполнять все операции со смартфона.

Также здесь есть раздел “Настройки”. Здесь можно в быстром режиме настроить отображение основных показателей в соответствии со своими личными предпочтениями.

Проблемы со входом в учетную запись

Иногда у клиентов возникают проблемы с авторизацией на сайте. Самыми распространенными считаются следующие проблемы:

1. Неправильно указаны данные. В этом случае следует внести исправления в логин или пароль. Если вы забыли правильный логин, посмотрите письмо от компании на электронной почте. В нем есть эти данные.

2. Забыли пароль. Такое случается и в этом нет ничего страшного. Для изменения пароля нажмите кнопку “Забыли пароль?” в форме авторизации, введите адрес электронной почты и дату рождения. На почту придет инструкция по восстановлению, следуйте ей.

3. Нет доступа к электронной почте. Если вы забыли пароль и потеряли доступ к электронной почте, единственный выход — связаться со службой поддержки. Специалисты компании помогут преодолеть трудность и восстановить доступ к аккаунту.

В любых нестандартных ситуациях, не описанных здесь или в правилах букмекерской конторы, обращайтесь в службу поддержки. Она поможет решить возникшие проблемы.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли получить новый пароль от личного кабинета на телефон?

Ответ: Восстановить пароль (установить новый) можно только в браузере, перейдя по уникальной ссылке из письма на электронной почте. Компания не высылает новый пароль на телефон.

2. Какие функции есть в личном кабинете?

Ответ: В личном кабинете букмекерской конторы есть весь необходимый для работы беттора функционал. Полный перечень можете найти в правом меню, зайдя в аккаунт. Также в верхнем меню есть раздел быстрых настроек.

Другие ответы на вопросы на информационном портале Марафон.Клаб.

Букмекерская контора Марафон предлагает своим клиентам функциональный личный кабинет. По этому показателю компания обгоняет многих конкурентов.