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Личный кабинет Марафон — описание, как войти, распространенные проблемы

Личный кабинет Марафон — то место, где пользователь может посмотреть историю своих пари, сделать необходимые настройки и многое другое. В этой статье мы подробно расскажем о функционале личного кабинета, а также расскажем про распространенные проблемы при авторизации.

Как войти в личный кабинет Марафонбет

В личный кабинет на сайте можно войти единственным способом. Для этого есть специальная форма авторизации в правом верхнем углу.

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Важный момент! Регистрация в Марафонбет требует указывать очень сложный пароль. Рекомендуем сразу записать его в отдельном месте, чтобы не забыть.

В соответствующие поля введите данные, которые указывали при создании аккаунта и нажмите кнопку “Войти”. Подтверждения по номеру телефона нет, система сразу авторизует вас в аккаунте. Зато данное подтверждение есть на все важные операции по аккаунту — ввод и вывод денежных средств и т.п.

Функциональные возможности личного кабинета Марафон

В личном кабинете пользователя есть все необходимое для работы в конторе. Основной перечень функций перечислен в правом меню:

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Особое внимание следует уделить разделу “История сеансов”. Следует регулярно проверять его, чтобы отслеживать посещение мошенников, которые могут украсть деньги. Как правило, их IP отличается от вашего, с которого заходите регулярно. Это позволит предотвратить кражу денег и вовремя поменять пароль.

Аналогичным функционалом обладает личный кабинет в мобильном приложении. Поэтому при желании вы можете выполнять все операции со смартфона.

Также здесь есть раздел “Настройки”. Здесь можно в быстром режиме настроить отображение основных показателей в соответствии со своими личными предпочтениями.

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Проблемы со входом в учетную запись

Иногда у клиентов возникают проблемы с авторизацией на сайте. Самыми распространенными считаются следующие проблемы:

1. Неправильно указаны данные. В этом случае следует внести исправления в логин или пароль. Если вы забыли правильный логин, посмотрите письмо от компании на электронной почте. В нем есть эти данные.

2. Забыли пароль. Такое случается и в этом нет ничего страшного. Для изменения пароля нажмите кнопку “Забыли пароль?” в форме авторизации, введите адрес электронной почты и дату рождения. На почту придет инструкция по восстановлению, следуйте ей.

3. Нет доступа к электронной почте. Если вы забыли пароль и потеряли доступ к электронной почте, единственный выход — связаться со службой поддержки. Специалисты компании помогут преодолеть трудность и восстановить доступ к аккаунту.

В любых нестандартных ситуациях, не описанных здесь или в правилах букмекерской конторы, обращайтесь в службу поддержки. Она поможет решить возникшие проблемы.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли получить новый пароль от личного кабинета на телефон?

Ответ: Восстановить пароль (установить новый) можно только в браузере, перейдя по уникальной ссылке из письма на электронной почте. Компания не высылает новый пароль на телефон.

2. Какие функции есть в личном кабинете?

Ответ: В личном кабинете букмекерской конторы есть весь необходимый для работы беттора функционал. Полный перечень можете найти в правом меню, зайдя в аккаунт. Также в верхнем меню есть раздел быстрых настроек.

Другие ответы на вопросы на информационном портале Марафон.Клаб.

Букмекерская контора Марафон предлагает своим клиентам функциональный личный кабинет. По этому показателю компания обгоняет многих конкурентов.

24 мая, 2021 | Category: Новости
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