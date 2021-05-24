Оккупанты на Донбассе в принудительной форме предложили бастующим металлургам пополнить ряды НВФ » Lесятилетиями «Глобус» выдавал кинонаграды за взятки Киностудии десятилетиями закрывали глаза на коррупцию, процветавшую среди организаторов из Голливудской ассоциации иностранной прессы. «Золотой глобус» за считанные недели перестал быть одной из важнейших кинопремий мира: канал NBC отказался транслировать церемонию в 2022 году, а Том Круз вернул все награды, которые выиграл за прошедшие годы. Это связано с неоднозначными этическими и финансовыми решениями руководства «Глобуса». По данным Los Angeles Times, в организацию ни разу не приглашали представителей расовых меньшинств, а большую часть средств от трансляций вкладывали в вечеринки для узкого круга лиц. Будущее премии туманно: хоть организаторы «Золотого глобуса» и объявили о своих намерениях провести ряд реформ, голливудские киностудии уже объявили о бойкоте церемонии. Издание Vulture выпустило статью о неоднозначной репутации «Глобуса» на протяжении десятилетий — недавний скандал не был единственным в истории премии. Выбрали из материала главное. Коррупция как основа «Золотого глобуса» Источники Vulture внутри «Золотого глобуса» сообщили изданию, что о коррупции в рамках премии знали все голливудские продюсеры: для получения номинаций достаточно было задобрить организаторов церемонии. При этом «подарки» обходились студиям недёшево, так как в смету входили все 87 членов «Глобуса». Они требовали выдавать им приглашения на особые фуршеты с дорогим шампанским и оплачивать перелёты в другие страны. Помимо этого, члены Голливудской ассоциации иностранной прессы запрашивали неограниченный доступ к звёздным актёрам и актрисам на съёмочных площадках, в основном чтобы сделать с ними селфи. Такое положение вещей не устраивало голливудских продюсеров, поэтому от «Золотого глобуса» решили избавиться. По мнению анонимного организатора премии, скандал с отсутствием представителей расовых меньшинств в рядах Ассоциации был лишь поводом уничтожить репутацию церемонии в глазах общественности. Скандал с отсутствием расового разнообразия был лишь дымовой завесой. Студии хотели контролировать все средства массовой информации для продвижения своих телевизионных проектов или фильмов. Но они не могли запретить членам «Золотого глобуса» появляться на их мероприятиях. Нужно было приглашать всех организаторов, всех до единого! Это сводило продюсеров с ума. Всё дело в контроле. анонимный организатор «Золотого глобуса» И такие правила для получения номинаций на «Золотом глобусе» оставались неизменными на протяжении десятилетий. Так, в 1958 году организаторов заподозрили в получении взятки: большую часть наград вручили исключительно клиентам одной PR-фирмы. После этого президент Голливудской ассоциации иностранной прессы подал в отставку. А в 1982 году журналисты выяснили , что актриса Пиа Задора получила награду за «Лучший дебют актрисы» после того, как её муж, миллиардер Мешулам Риклис, оплатил членам Ассоциации пребывание в одном из элитных отелей Лас-Вегаса. Десять лет спустя случился новый скандал: продюсеры Universal пригласили организаторов «Золотого глобуса» на роскошный фуршет в рамках продвижения фильма «Запах женщины». По счастливому стечению обстоятельств именно эта лента позже выиграла в номинации «Лучший драматический фильм». «Запах женщины» обогнал на «Золотом глобусе» таких конкурентов, как «Непрощённый» Клинта Иствуда и «Несколько хороших парней» Роба Рейнера

Не исключено, что подобным образом вручались награды всем победителям премии на протяжении всей истории «Глобуса». Тем не менее такое положение вещей до недавего времени устраивало все голливудские студии. Что же пошло не так? Падение значимости церемонии Ричард Рашфилд, шеф-редактор газеты The Ankler, заявил в интервью Vulture, что ещё несколько лет назад продюсеры с радостью шли на встречу организаторам «Золотого глобуса». Они закрывали глаза на отсутствие расового разнообразия и охотно тратились на фуршеты и номера в дорогих отелях. Но в последние годы это перестало приносить выгоду: о взятках стали узнавать в прессе. И только тогда студии решили разорвать все отношения с премией. Довольно нелепо слышать о том, что продюсеры пришли в ужас от происходящего на «Золотом глобусе». Они знали обо всей кухне церемонии. Они знали всех членов организации по именам. И они знали о том, что среди них нет представителей расовых меньшинств. Продюсеры просто закрывали на это глаза. Ричард Рашфилд шеф-редактор газеты The Ankler Из-за недавней статьи Los Angeles Times бойкот «Золотому глобусу» объявил Netflix. При этом Рашфилд указал на лицемерие компании: в 2019 году стриминговый сервис оплатил членам Ассоциации перелёт во Францию и проживание в дорогом отеле для продвижения своего сериала «Эмили в Париже». Благодаря этим щедрым подаркам шоу получило номинацию в категории «Лучший комедийный сериал». Сериал «Эмили в Париже» от Netflix получил две номинации на «Золотом глобусе», в то время как на «Эмми», главной телевизионной премии США, его полностью проигнорировали Более того, один из руководителей Netflix Тед Сарандос в декабре 2019 года приглашал к себе в гости организаторов «Золотого глобуса». Мероприятие было закрытым, и Сарандос не сообщал о нём публично. В мае этого года, после публикации Los Angeles Times, он сделал заявление, в котором раскритиковал членов Ассоциации за отсутствие расового разнообразия. Такое лицемерие возмутило одного из анонимных голливудских продюсеров, с которым пообщался автор Vulture. Тед пригласил всех этих людей к себе домой. Неужели он не заметил, что ни один из них не был темнокожим? анонимный голливудский продюсер Таким образом, материал Los Angeles Times стал последней каплей для киностудий: вложения в «Золотой глобус» обесценивались с каждым публичным скандалом, а теперь репутация премии оказалась окончательно разрушена. Vulture считает, что в следующем году церемония не состоится, и организаторам потребуется дополнительное время, чтобы принять в ряды членов как можно больше представителей расовых меньшинств. Но не все в Голливуде считают, что от «Золотого глобуса» следует избавиться. Один из продюсеров заявил Vulture, что скандалы, связанные с премией, показывают масштаб проблем во всей американской киноиндустрии. Поэтому не стоит возлагать всю ответственность исключительно на организаторов церемонии: вина лежит и на самих киностудиях. Не могу не задуматься о предшествовавших этому скандалу годах, когда весь Голливуд целовался в дёсны с «Золотым глобусом» для продвижения своих фильмов, сериалов, режиссёров и актёров, даже не задумываясь о стандартах разнообразия и репрезентации на базовом уровне. Поэтому вместо того, чтобы в целом «отменять» премию и Ассоциацию, нужно поучаствовать в прогрессивных дискуссиях, которые помогут организации переосмыслить мышление и свои методы. Мы, то есть вся индустрия, виноваты в этом, и мы должны сами разгребать последствия нашей безответственности. анонимный голливудский продюсер