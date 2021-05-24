Lесятилетиями «Глобус» выдавал кинонаграды за взятки

Киностудии десятилетиями закрывали глаза на коррупцию, процветавшую среди организаторов из Голливудской ассоциации иностранной прессы.
«Золотой глобус» за считанные недели перестал быть одной из важнейших кинопремий мира: канал NBC отказался транслировать церемонию в 2022 году, а Том Круз вернул все награды, которые выиграл за прошедшие годы. Это связано с неоднозначными этическими и финансовыми решениями руководства «Глобуса». По данным Los Angeles Times, в организацию ни разу не приглашали представителей расовых меньшинств, а большую часть средств от трансляций вкладывали в вечеринки для узкого круга лиц.
Будущее премии туманно: хоть организаторы «Золотого глобуса» и объявили о своих намерениях провести ряд реформ, голливудские киностудии уже объявили о бойкоте церемонии. Издание Vulture выпустило статью о неоднозначной репутации «Глобуса» на протяжении десятилетий — недавний скандал не был единственным в истории премии. Выбрали из материала главное.
Источники Vulture внутри «Золотого глобуса» сообщили изданию, что о коррупции в рамках премии знали все голливудские продюсеры: для получения номинаций достаточно было задобрить организаторов церемонии.
При этом «подарки» обходились студиям недёшево, так как в смету входили все 87 членов «Глобуса». Они требовали выдавать им приглашения на особые фуршеты с дорогим шампанским и оплачивать перелёты в другие страны. Помимо этого, члены Голливудской ассоциации иностранной прессы запрашивали неограниченный доступ к звёздным актёрам и актрисам на съёмочных площадках, в основном чтобы сделать с ними селфи.
Такое положение вещей не устраивало голливудских продюсеров, поэтому от «Золотого глобуса» решили избавиться. По мнению анонимного организатора премии, скандал с отсутствием представителей расовых меньшинств в рядах Ассоциации был лишь поводом уничтожить репутацию церемонии в глазах общественности.
И такие правила для получения номинаций на «Золотом глобусе» оставались неизменными на протяжении десятилетий. Так, в 1958 году организаторов заподозрили в получении взятки: большую часть наград вручили исключительно клиентам одной PR-фирмы. После этого президент Голливудской ассоциации иностранной прессы подал в отставку.
Десять лет спустя случился новый скандал: продюсеры Universal пригласили организаторов «Золотого глобуса» на роскошный фуршет в рамках продвижения фильма «Запах женщины». По счастливому стечению обстоятельств именно эта лента позже выиграла в номинации «Лучший драматический фильм».
Не исключено, что подобным образом вручались награды всем победителям премии на протяжении всей истории «Глобуса». Тем не менее такое положение вещей до недавего времени устраивало все голливудские студии. Что же пошло не так?
Ричард Рашфилд, шеф-редактор газеты The Ankler, заявил в интервью Vulture, что ещё несколько лет назад продюсеры с радостью шли на встречу организаторам «Золотого глобуса». Они закрывали глаза на отсутствие расового разнообразия и охотно тратились на фуршеты и номера в дорогих отелях. Но в последние годы это перестало приносить выгоду: о взятках стали узнавать в прессе. И только тогда студии решили разорвать все отношения с премией.
Из-за недавней статьи Los Angeles Times бойкот «Золотому глобусу» объявил Netflix. При этом Рашфилд указал на лицемерие компании: в 2019 году стриминговый сервис оплатил членам Ассоциации перелёт во Францию и проживание в дорогом отеле для продвижения своего сериала «Эмили в Париже». Благодаря этим щедрым подаркам шоу получило номинацию в категории «Лучший комедийный сериал».
Более того, один из руководителей Netflix Тед Сарандос в декабре 2019 года приглашал к себе в гости организаторов «Золотого глобуса». Мероприятие было закрытым, и Сарандос не сообщал о нём публично. В мае этого года, после публикации Los Angeles Times, он сделал заявление, в котором раскритиковал членов Ассоциации за отсутствие расового разнообразия.
Такое лицемерие возмутило одного из анонимных голливудских продюсеров, с которым пообщался автор Vulture.
Таким образом, материал Los Angeles Times стал последней каплей для киностудий: вложения в «Золотой глобус» обесценивались с каждым публичным скандалом, а теперь репутация премии оказалась окончательно разрушена. Vulture считает, что в следующем году церемония не состоится, и организаторам потребуется дополнительное время, чтобы принять в ряды членов как можно больше представителей расовых меньшинств.
Но не все в Голливуде считают, что от «Золотого глобуса» следует избавиться. Один из продюсеров заявил Vulture, что скандалы, связанные с премией, показывают масштаб проблем во всей американской киноиндустрии. Поэтому не стоит возлагать всю ответственность исключительно на организаторов церемонии: вина лежит и на самих киностудиях.