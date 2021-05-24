Викраденого у Мінську журналіста Протасевича госпіталізували у критичному стані – ЗМІ » Крупнейшая авиакомпания Казахстана отменила рейсы в Минск Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила планировавшийся на 31 мая запуск рейсов «Алматы — Минск». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, цитирует inform-бюро Причину отмены запуска там не уточнили. Ранее власти Европы и США призвали запретить полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом, который «заминировали» и экстренно посадили в минском аэропорту. Сообщалось, что по распоряжению лидера Белоруссии Александра Лукашенко был поднят истребитель, чтобы сопроводить лайнер. Сообщение о бомбе не подтвердилось. Выяснилось, что на борту лайнера находился бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские силовики арестовали в аэропорту. Представители внешнеполитических ведомств стран ЕС назвали эту ситуацию «актом авиапиратства» и «угоном гражданского самолета». ЕС требует немедленно освободить Протасевича. Отметим, самолеты некоторых европейских авиакомпаний уже начали облетать территорию Белоруссии. Маршруты изменили Air Baltic, Wizz Air, Austrian Airlines.