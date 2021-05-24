ХАМАС передал Израилю ультиматум через Египет

Израиль отказывается вести переговоры об освобождении солдат и мирных жителей, прекращение огня может приближаться к концу, предупреждают египетские террористические группы в Газе.
Египетская делегация предложила ХАМАС возобновить переговоры с Израилем об обмене пленными, сообщает Исраэль Хайом.
В сообщении со ссылкой на ливанскую газету Al Akhbar говорится, что террористическая организация выступает за возобновление переговоров и что Израиль отказывается платить цену за освобождение своих граждан. Террористическая группа также заявила, что нет смысла пытаться увязать освобождение израильских солдат и мирных жителей с реабилитацией Газы, поскольку ХАМАС «нельзя шантажировать».
Al Akhbar также сообщил, что террористические организации Газы направили египетской делегации сообщение, в котором предупредили, что прекращение огня приближается к концу, поскольку Израиль не выполняет свои «обязательства» и как таковой «подталкивает оппозицию к новой эскалации».
Они добавили, что «попытка Израиля навязать новый баланс сил в Газе делается за спиной палестинцев». В сообщении содержалась угроза того, что любое нападение на Газу будет встречено атакой равной силы, особенно в свете попыток Израиля «установить новый баланс сил» в отношении всего, что связано с запуском ракет и зажигательных шаров.
Также указывается, что Египет сообщил ХАМАС, что они предостерегали Израиль от целенаправленного уничтожения лидеров террористов, и что они полны решимости найти решение для закрытия переходов «Газа-Израиль» и ремонта линий электропередач, ведущих в Газу, которые повреждены в ходе ракетных атаки. По словам террористических группировок, эти вопросы не подлежат обсуждению, и отказ от их решения приведет к провалу переговоров с Египтом.