ХАМАС передал Израилю ультиматум через Египет

Израиль отказывается вести переговоры об освобождении солдат и мирных жителей, прекращение огня может приближаться к концу, предупреждают египетские террористические группы в Газе.

Египетская делегация предложила ХАМАС возобновить переговоры с Израилем об обмене пленными, сообщает Исраэль Хайом.

В сообщении со ссылкой на ливанскую газету Al Akhbar говорится, что террористическая организация выступает за возобновление переговоров и что Израиль отказывается платить цену за освобождение своих граждан. Террористическая группа также заявила, что нет смысла пытаться увязать освобождение израильских солдат и мирных жителей с реабилитацией Газы, поскольку ХАМАС «нельзя шантажировать».

Al Akhbar также сообщил, что террористические организации Газы направили египетской делегации сообщение, в котором предупредили, что прекращение огня приближается к концу, поскольку Израиль не выполняет свои «обязательства» и как таковой «подталкивает оппозицию к новой эскалации».