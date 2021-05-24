Білорусь висилає всіх співробітників посольства Латвії

Білорусь висилає всіх співробітників посольства Латвії у Мінську. Зокрема посол Латвії має за добу покинути Білорусь, натомість співробітники посольства – мають 48 годин.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі, повідомляє видання БелТа.

“Залишити тут одного адміністративно-технічного співробітника для догляду за будівлею”, – цитує видання слова Макея.

Крім того, очільник МЗС підкреслив, що посол Латвії був запрошений в зв’язку з образою державного прапора Білорусі в Ризі.

“Дуже прикро, що в цьому інциденті взяв участь поряд з мером міста Риги міністр закордонних справ Латвії – відомства, яке в принципі має працювати не на поділ, а на зближення народів”, – додав він.

За його словами, послу Латвії запропоновано покинути Білорусь протягом доби, а співробітникам посольства – протягом 48 годин.

Зазначимо, що мер Риги Мартіньш Стакіс і очільник МЗС Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор. Прапор Білорусі встановлений у центрі міста разом з прапорами всіх країн-учасниць чемпіонату світу з хокею, що проходить в Латвії з 21 травня по 6 червня.

Натомість мер заявив, що прапор, який символізує державний тероризм, недоречний у місті.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю.