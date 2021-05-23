«Выглядишь жалко»: фанаты раскритиковали Бузову за откровенное фото из душа

Певица и телеведущая Ольга Бузова явно гордится своей стройной фигурой. На своей странице в соцсети в Instagram она в очередной раз продемонстрировала подписчикам свою форму. Артистка выложила фото из душа в одном боди.



— О чем думаешь сейчас? — подписала снимок Бузова.

Instagram

Откровенное селфи певицы вызвало много критики со стороны ее фанатов. Они отметили, что знаменитость ведет себя неадекватно, постоянно оголяясь.

«Возьми себя в руки, не перегибай. Выглядишь жалко»; «Ты когда уже успокоишься?»; «Очередное нелепое показывание пятой точки», — написали пользователи. Об этом сообщает «Рамблер».