В Китае из-за ухудшения погоды во время горного ультрамарафона погиб 21 спортсмен

В Китае во время горного ультрамарафона по пересеченной местности недалеко от города Байинь резко ухудшилась погода, из-за чего погиб 21 спортсмен, пишет ТАСС со ссылкой на Global Times. Еще восемь участников забега получили легкие травмы.

По данным спасательного штаба, на высокогорном этапе соревнований внезапно возник шквалистый ветер и пошел град. Температура тела у участников марафона снизилась, они почувствовали дискомфорт. Забег был приостановлен.

Местные власти направили на поиски пропавших 700 спасателей. Всего в марафоне участвовали 172 человека, 151 из них эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное.