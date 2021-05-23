В Киеве эвакуатор эвакуировал эвакуатор с эвакуированным авто

В Киеве эвакуатор перевозил на себе еще один эвакуатор, на котором был прикреплен легковой автомобиль.

Курьезным фото поделились очевидцы происшествия в соцсети, передает APnews.

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В заметке не уточняется, нарушил ли меньший из эвакуаторов с эвакуированным автомобилем правила дорожного движения, или он неожиданно сломался и водителю пришлось вызывать эвакуатор большего размера, чтобы тот доставил его с автомобилем сверху к месту назначения.

В правилах дорожного движения мы не нашли информации о правомерности такой эвакуации, поэтому обратились с запросом за разъяснениями в пресс-службу МВД.