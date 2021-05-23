В Израиле усовершенствовали штурмовую винтовку

06.05.21 сайт Israeldefense со ссылкой на американский Thefirearmblog.com сообщил, что днём ранее (в среду 05.05.21) американский филиал компании, IWI USA, выпустил на рынок новый вариант Galil ACE, т.н. Galil ACE 2-го поколения. Новый вариант отличается целым рядом усовершенствований, внесённым в конструкцию после анализа многочисленных отзывов (feedback) рядовых пользователей винтовки.

Пластиковое сплошное цевью заменено металлическим с многочисленными прорезями, увеличенной длины;



Нет прямого контакта ствола с цевьём, что соответствует стандарту M-LOK и положительно влияет на улучшение точности стрельбы;



Изменена форма предохранителя, что сделало движение для перевода оружия в боевое положение (снятие с предохранителя) более коротким;



Складной приклад полностью соответствует прикладу М4, что позволяет каждому гражданскому пользователю выбрать наиболее удобный для себя, например Magpul CTR с подушечкой для щеки.



Среди улучшений:

Новый вариант выпускается в 3 калибрах: 5.56×45, 7.62×39 и 5.45×39 (Galil ACE под 5.45×39 выпускался ограниченной партией, но для 2-го поколения данный патрон станет стандартным). Будут использоваться стволы 3 вариантов длины: 8.3, 13 и 16 дюймов.

Ронен Хамудот, заместитель гендиректора группы SK (куда входит компания IWI) по вопросам маркетинга, сказал: «Компания продолжает разрабатывать и улучшать продукты, адаптированные к различным рынкам, с упором на удовлетворение потребностей клиентов. Компания продолжит разработку и модернизацию и других продуктов, уделяя особое внимание всем гражданским и военным рынкам, чтобы и дальше оставаться лидером на мировом рынке стрелкового оружия».