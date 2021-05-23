В Англии обнаружен «странный» вариант коронавируса



Мировые СМИ сообщили сегодня об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Минздрав королевства назвал его «Вариантом на стадии исследования».

Британские издания сообщают, что в графстве Йоркшир на севере Англии обнаружен новый «тройной мутант» со «странной комбинацией генов». Там нашли уже 49 инфицированных этим вирусом. Местный представитель минздрава сказал, что пока «нет оснований думать, что он более заразный или стойкий к вакцинам».

Британское издание Evening Standard пишет о появлении «легких признаков» потенциального роста числа инфицированных в стране. На прошлой неделе доля новых инфицированных была 1 на 1110 семей, тогда как неделей ранее речь шла об 1 на 1340 семей. Слегка вырос и индекс распространения инфекции R.

Число зараженных индийским вариантом за одну неделю увеличилось на 2000.

Тем временем Германия объявит Великобританию с 23 мая «зоной образования мутаций коронавируса». Немецкий Институт Коха сообщил об этом в пятницу. В результате все приезжающие с британских островов будут обязаны пройти двухнедельный карантин без возможности его сокращения даже после негативного тестирования.

Это сделано для того, чтобы сократить до минимума путешествия из Соединенного королевства в Германию. С воскресенья авиационные и другие транспортные компании смогут доставлять из Великобритании в Германию только немецких граждан.

А в это время в России.

По оценкам российских специалистов, поменялась третья часть генома COVID-19.

На сегодняшний день российские ученые уже выявили на территории страны более 13 тысяч мутаций ковида. Гендиректор центра Вектор Ринат Максютов считает, что эта цифра может быть не последней, ведь ковид постоянно меняется.

Максютов отметил, что мониторинг изменчивости вируса ведется с лета прошлого года, и в настоящее время определено более семи тысяч полных геномов ковида.

Большинство изменений в геноме являются не значительными и н воздействуют на течение эпидемиологического процесса в целом, отметил он. однако они важны для изучения ковида и понимания механизмов воздействия вируса. Эти исследования призваны помочь в дальнейшем в создании новых вакцин и препаратов для предотвращения и лечения инфицированных граждан.

https://news.israelinfo.co.il/world/95011