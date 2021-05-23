Стала известна причина смерти актрисы Нины Шацкой

Скончавшаяся на 82-м году жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая перенесла инсульт, также у нее были проблемы с почками. Однако умерла она от осложнений коронавирусной инфекции, сообщает телеканал 5-tv.ru.

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. Она окончила Государственный институт театрального искусства, потом работала в Театре на Таганке, в Содружестве актеров Таганки, а также в «Школе современной пьесы».

Широкой публике она известна по ролям в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Чрезвычайное поручение», «Контрабанда» и других. Шацкая была вдовой народного артиста России Леонида Филатова.