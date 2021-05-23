Повстанческие силы Мьянмы полностью заняли город Демосо

Вчера повстанческие силы Мьянмы полностью заняли город Демосо. Ранее, в пригороде этого населённого пункта был уничтожен КПП военной хунты Мьянмы.

Наступление повстанческих сил Мьянмы продолжается с переменным успехом в центральной части страны.

Напомним, что 1 февраля 2021 года в Мьянме был осуществлён захват власти военными под командованием главнокомандующего вооружёнными силами республики старшего генерала Мин Аун Хлайна.

Государственный переворот в Мьянме вызвал масштабные акции протеста среди местного населения, которые жестоко подавлялись военной хунтой. На международном уровне государственный переворот был преимущественно осуждён. Единственной страной, не осудившей смену власти силовым методом в республике, стала Россия.

Источник: Информационный навигатор