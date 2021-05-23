Вчера повстанческие силы Мьянмы полностью заняли город Демосо. Ранее, в пригороде этого населённого пункта был уничтожен КПП военной хунты Мьянмы.
Наступление повстанческих сил Мьянмы продолжается с переменным успехом в центральной части страны.
Напомним, что 1 февраля 2021 года в Мьянме был осуществлён захват власти военными под командованием главнокомандующего вооружёнными силами республики старшего генерала Мин Аун Хлайна.
Государственный переворот в Мьянме вызвал масштабные акции протеста среди местного населения, которые жестоко подавлялись военной хунтой. На международном уровне государственный переворот был преимущественно осуждён. Единственной страной, не осудившей смену власти силовым методом в республике, стала Россия.
Источник: Информационный навигатор