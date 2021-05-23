Подводный проезд: на Фарерских островах построили кольцевой туннель на дне океана



Транспортное сообщение является одной из определяющих факторов для функционирования и развития инфраструктуры любого населённого пункта. Однако в некоторых регионах планеты обыкновенные развязки или шоссе построить довольно трудно, поэтому приходится обращаться к технологиям посложнее. Именно так смогли решить проблему транспортной связи между двумя архипелагами Фарерских островов: там появился туннель, проходящий по дну океана.



Общий вид новой транспортной развязки. /Фото: bykvu.com

Фарерские острова представляют собой архипелаг, состоящий из 18 островов вулканического происхождения. Располагаются они в северной части Атлантического океана, между Исландией и Норвегией. Особенности географического положения обусловили наличие на островах целой системы соединённых между собой тоннелей, дамба и мостов, а также паромное сообщение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно там появилась первая в мире круговая подводная развязка.



Теперь Фарерские острова будут известны на весь мир не только красивыми пейзажами, но и уникальной инфраструктурой. /Фото: globustur.spb.ru

Строительство тоннеля с экзотическим названием Эстуройартуннлинн длиной в одиннадцать километров было начато в 2017 году. Согласно проектной документации, он должен связать острова Эстурой и Стреймой — там расположен крупнейший город и столица Торсхавн. Таким образом хотя бы замедлить тенденцию к сокращению населения островов. Транспортная развязка Эстуройартуннлинн состоит из нескольких дорог, которые объединены круговой развязкой — именно она находится на дне Атлантического океана и на глубине более 180 метров.



Выезд из туннельной части дороги. /Фото: objectiv.tv

По сообщениям британского агентства ВВС, наиболее низкая точка тоннеля расположена на отметке 187 метров ниже уровня моря. Такая локализация предполагает и повышенные требования безопасности, поэтому самый крутой уклон насчитывает не более 5%. Не забыли и об эстетической составляющей: кольцевую развязку украсили работами местного художника в виде скульптур со световыми эффектами.

На данный момент туннель является крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Фарерских островов. Бюджет его соответственный: по информации Novate.ru, общая стоимость строительство обошлась чуть более одного миллиарда датских крон, то есть более 160 миллионов долларов.



Очень скоро по уникальному туннелю потянутся вереницы автомобилей. /Фото: livejournal.com

На сегодняшний день (11.2021) подводный туннель Эстуройартуннлинн еще не открыт: тестовый запуск объекта при участии аварийных служб запланировал на 17 декабря этого года. Предполагается, что начало работы дороги по дну Атлантического океана позволит сократить затраты по времени на преодоление пути между островами с 1 часа 14 минут до всего 16 минут. Правда, проезд по тоннелю запланирован платным: водителю легкового автомобиля придется заплатить 75 датских крон (примерно 12 долларов) в одну сторону. Местные жители получат возможность приобрести абонемент, который сделает проезд более экономным.