Мінекономіки зобов’язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн

Міністерство економіки України оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише «РБК-Україна» з посиланням на дані Мінекономіки.

Чергові розрахунки станом на 21 травня надала НАК «Нафтогаз України».

Розрахункові ціни знижено для бензину з 25,22 грн до 24,84 грн за літр. Для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 грн за літр.

Тож з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 грн за літр, дизельного палива — 27,89 грн за літр.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів із 15 травня запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень на дизельне паливо.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 грн і дизельного палива на рівні 20,89 грн. З урахуванням націнки максимальну межу роздрібної ціни на АЗС встановлено на рівні 30,22 грн для бензину і 27,89 грн для дизельного палива.

Згідно з постановою, НАК «Нафтогаз України» подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС знизили ціни на бензин А-95 на 1-2 гривні. Крім того, до рішення уряду середні ціни на дизельне паливо були вищими цінової межі в 27,89 грн. Мережі АЗС опустили ціни на 1-2 гривні, щоб відповідати новим вимогам.