Кара Делевинь предстала на страницах модного глянца черной

Популярная британская супермодель и кинозвезда Кара Делевинь предстала в майском выпуске глянцевого журнала Elle Arabia.

Делевинь примерила множество нарядов от Dior — куртки, шорты и бомберы. Перед объективами фотокамер звезда предстала с нюдовым макияжем. А образи дополнили ювелирные украшения и модные в этом сезоне цвета одежды.

Кара распустила длинные русые волосы и сделала ярко-красный маникюр, которые был четко виден на кадрах, снятых крупным планом.

Отметим, что Делевинь считается самой высокооплачиваемой британской моделью во всем мире. При этом, ее состояние превышает 30 миллионов евро.

Модельной карьерой Кара не ограничивается и активно пробует свои силы в литературе и музыке. Так, она написала книгу для поростков и презентовала два музыкальных альбома.