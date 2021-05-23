Повстанческие силы Мьянмы полностью заняли город Демосо Мінекономіки зобов’язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн » История о том, как при Трампе построили СП-2, но виноват всё равно Байден В США тема северного потока-2 не является основной темой недели. Она присутствовала в новостях, но просто как одна из тем, которые обсуждались, и не находилась среди главных новостей, поскольку это не основной вопрос для американцев. Тем не менее. Поскольку на эту тему довелось прочитать и услышать на уходящей неделе много комментариев, мыслей, слухов, домыслов и сообщений, не соответствующих действительности, то несмотря на то, что эту тему мы В США тема северного потока-2 не является основной темой недели. Она присутствовала в новостях, но просто как одна из тем, которые обсуждались, и не находилась среди главных новостей, поскольку это не основной вопрос для американцев. Тем не менее. Поскольку на эту тему довелось прочитать и услышать на уходящей неделе много комментариев, мыслей, слухов, домыслов и сообщений, не соответствующих действительности, то несмотря на то, что эту тему мы уже обсуждали позавчера , возвращаемся к ней вновь. ● В сообщениях украинских медиа (и даже из уст одного уважаемого журналиста), а также в украинском сегменте ФБ, довелось услышать и прочитать одну вещь, которая не соответствует действительности – что США якобы отменили какие-то санкции против северного потока-2. Это не так. Возможно, такие сообщения происходят от того, что кто-то неправильно перевел с английского то, что публиковали американские медиа или даже перевел неправильно собственно заявление госсекретаря Блинкена (его полный правильный перевод я приводил в предыдущей сводке новостей за 19-20 мая), либо кто-то неправильно интерпретировал то, что где-то читал, видел или слышал. Истина состоит в том, что США НЕ отменяли никаких санкций, введенных ранее в связи со строительством сп-2. Более того, США ввели на уходящей неделе новые санкции – против всех российских кораблей и российских компаний, принимающих участие в строительстве, против которых ранее санкций не было. Среди вновь введенных санкций, однако, нет санкций против немецкой компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Однако никто не отменял санкции против этой компании и против Варнига, поскольку таких санкций просто не было (и при Трампе тоже). Невозможно отменить то, чего нет. Госсекретарь Блинкен указал в отчете Конгрессу (который Госдепартамент обязан готовить каждые три месяца в соответствии с законом) и в своем заявлении, что хотя Nord Stream 2 AG и Варниг подлежат санкциям согласно положениям закона США об оборонном бюджете на 2021 год, государственный секретарь воспользовался положением этого же закона, позволяющим ему не вводить такие санкции, если это отвечает национальным интересам США. ● Давайте разберемся с историей вопроса строительства и санкций. Германское правительство дало 31 января 2018 года компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство газопровода в территориальных водах Германии, после чего это строительство началось. Администрация Трампа и сам Трамп, хотя и высказывали неоднократно оппозицию строительству газопровода, не предпринимали никаких действий, чтобы это строительство остановить. Аргументы Трампа против строительства базировались на том, что он хотел, чтобы Германия покупала сжиженный американский газ, а не российский (это технически неосуществимо на сегодняшний день – США не могут экспортировать столько сжиженного газа, сколько было бы необходимо, чтобы заменить российский на немецком рынке). ● Видя, что администрация Трампа ничего реального не предпринимает для противодействия строительству газопровода, в декабре 2019 года Конгресс США принял почти единогласно (и республиканцы и демократы) закон об оборонном бюджете на 2020 год, в который был внесен пункт о применении санкций к строителям газопровода сп-2. 20 декабря 2019 года тогдашний президент Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект, который с этого дня стал законом. Какова, однако, была ситуация со строительством на тот момент? Не составляет труда найти данные о том, что газопровод к тому времени был на 83% построен – уже было проложено 2042 км труб (об этом сообщал 21 декабря 2019 года, например, журнал Форбс). Угроза санкций вынудила швейцарскую компанию Allseas Group S.A. уже на следующий день после вступления закона в силу выйти из проекта и прекратить свое участие в строительстве. Это очень существенно замедлило работы, поскольку Россия не обладала техническими возможностями, которые были у компании Allseas. ● Однако в течение последующих 13 месяцев, до 20 января 2021 года, когда Джо Байден стал президентом США, Россия своими силами смогла проложить трубы еще на 12% общей протяженности газопровода, доведя готовность сп-2 до 95%. Никаких новых действий против строительства газопровода администрация Трампа в 2020 году не предпринимала. Никаких сообщений об официальных переговорах США на эту тему с Германий в 2020 году не поступало. В декабре 2020 года Конгресс США внес в закон об оборонном бюджете на 2021 год положения о более широких санкциях против сп-2. Трамп наложил на этот законопроект вето (по разным причинам, не имевшим никакого отношения к национальным интересам США), Конгресс это вето преодолел 1 января 2021 года, и закон вступил в силу. В соответствии с этим законом Госдепартамент должен информировать Конгресс каждые 90 дней о работах на сп-2, о том, кто подлежит санкциям за проведение этих работ и о введении таких санкций. Против российских строителей проекта были введены дополнительные санкции в феврале и в мае 2021 года – против участвующих в строительстве кораблей и компаний. ● Могут ли санкции помешать достройке сп-2? Думается, что никак не могут. Причем, это было понятно даже в декабре 2019 года, когда вступил в силу первый закон, обязывающий администрацию вводить такие санкции. Как уже упоминалось выше, газопровод был в тот момент построен на 83%. Санкции и их угроза замедлили его строительство, но не остановили. Могут ли какие-либо санкции, введенные сейчас, остановить строительство? Думается опять же, что это невозможно. Потому что невозможно остановить строительство того, что построено на 95%. Россия строила сп-2 своими силами под санкциями и будет дальше достраивать под санкциями. ● Нужны ли были сейчас санкции против немецкой компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Варнига (человека с отвратительной биографией – достаточно того, что он служил в восточногерманской госбезопасности «штази»)? Остановить строительство сп-2 такие санкции не смогли бы. Они бы не принесли этой компании в данный момент никакого реального ущерба. А Россия продолжила бы в любом случае достраивать оставшиеся 5% газопровода, причем теми же темпами, которыми делает это сейчас. Джо Байден и Тони Блинкен посчитали, что введение таких санкций сейчас будет контрпродуктивным, поскольку затруднит дипломатический диалог и переговоры с Германией, и не только по вопросу сп-2 (вернуть разваленное Трампом сотрудничество по НАТО не менее важно). В отличие от администрации Трампа, которая с Германией в 2020 году не проводила вообще никаких официальных переговоров (зато объявила о выводе трети американских войск из Германии, при этом госсекретарь Помпео в последний раз беседовал со своим германским коллегой 7 ноября 2019 года), администрация Байдена такие переговоры ведет постоянно с момента прихода к власти. Достаточно сказать, что госсекретарь Блинкен уже дважды встречался с министром иностранных дел Маасом, они много раз говорили по телефону, поддерживают контакт по телефону и на видеоконференциях и Джо Байден с Ангелой Меркель, а в июне они встретятся и на саммите НАТО, и на саммите США-ЕС, и проведут двусторонние переговоры. Осуществляются постоянные контакты и на уровне других министров. Во всех официальных сообщениях о таких контактах и встречах говорится, что США постоянно поднимают вопрос о сп-2, подчеркивая, что это «российский геополитический проект», который принесет вред энергетической безопасности Европы и будет угрозой безопасности Украины и стран восточного фланга НАТО. ● Нет совершенно никаких оснований сомневаться в том, что обещания госсекретаря Блинкена и других представителей администрации и Госдепартамента, прозвучавшие на уходящей неделе, о том, что США будут противодействовать тому, чтобы сп-2 был введен в эксплуатацию, и предпринимать для этого все возможные меры, не являются просто словами. Никто не может дать гарантию, что эти усилия принесут успех. Однако, именно такая стратегия – помешать тому, чтобы Россия использовала сп-2 как оружие против Украины и Европы, помешать тому, чтобы газопровод заработал, является более реальной в данный момент, чем попытки помешать завершению строительства оставшихся 5% сп-2. Уже говорил об этом – нужно ставить правильные цели и выбирать правильные средства, правильную стратегию для достижения целей, просчитывая все варианты и последствия любых своих действий, как и эффективность (а не внешнюю эффектность) этих самых действий. Ввести санкции против Nord Stream 2 AG США могут в любой момент, если посчитают, что именно это будет наилучшим образом способствовать достижению цели – помешать тому, чтобы сп-2 заработал. Igor Aizenberg Подчеркну, что вся эта сложнейшная политическая игра по защите Украины с недавних пор происходит без Украины, что дополнительно усложняет задачу. Происходит это так, потому что Украиной управляет агент Кремля Ермак, последовательно разрушающий сотрудничество с США и ЕС. История о том, как при Трампе построили СП-2, но виноват всё равно Байден