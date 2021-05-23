«Форсаж 9» стартовал в Китае со вторым результатом года

Приключенческий боевик «Форсаж 9» стартовал в китайском прокате с впечатляющим результатом — 59 миллионов долларов за первый день. Это лучшее достижение среди голливудских кинопроектов с момента начала пандемии коронавируса и второй вообще. Впереди оказался лишь хит местного производства — «Детектив из Чайнатауна 3».

Более того, заработки девятой части популярной франшизы за сутки оказались больше, чем общие сборы подавляющего большинства американских фильмов, выходивших в Китае за предыдущий год. Например, экранизация комиксов DC «Чудо-женщина 2: 1984» заработала на этом рынке всего 25 миллионов долларов.

Что касается мировых с боров «Форсажа 9» за премьерный день, то они превысили 70 миллионов долларов. Таким образом, ранние прогнозы, сулившие картине от 150 до 180 миллионов долларов к окончанию первого уик-энда имеют все шансы стать реальностью.

Отметим, что китайский рынок давно является ключевым для серии «Форсаж». Исполнитель главной роли Вин Дизель пользуется огромной популярностью в стране, как и сыгравший в девятом фильме американский рэстлер и актер Джон Сина. Последний даже записал песню на китайском языке, которая была представлена в местных социальных сетях.