Евросоюз запланировал обсуждение новых санкций против России

Главы стран Евросоюза на саммите 24 и 25 мая обсудят новые экономических санкции против РФ, сообщила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

По ее словам, требования ЕС к Москве остаются прежними — «прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских договоренностей».

Как передает Чешское радио, Юрова подчеркнула, что Евросоюз не хочет конфронтации, однако вынужден реагировать на действия российской стороны.

Он также добавила, что жесткую позицию по вопросу отношений с Россией заняли Чехия, Польша и Латвия, а страны Западной Европы «настроены гораздо мягче».