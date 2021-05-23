Для папы римского изготовят экологичный папамобиль

Компания-производитель электромобилей Fisker специально для папы римского Франциска изготовит папамобиль. Таким образом фирма хочет поддержать стремление главы Ватикана заботиться об экологии, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что электромобиль будет полностью изготовлен из переработанных материалов, в частности, пластиковых бутылок. «Я вдохновился, прочитав, что папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения», — заявил соучредитель компании Хенрик Фискер.

21 мая Фискер в своем Twitter сообщил, что провел с папой римским частную аудиенцию, на которой презентовал ему проект нового папамобиля. Он будет представлять собой внедорожник, способный проехать на одном заряде до 560 километров и оборудованный стеклянной куполообразной крышей, которая позволит Его Святейшеству привествовать верующих.