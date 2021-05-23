Для чего Гитлер организовал секретную антарктическую экспедицию — появились новые подробности

Вокруг этой операции до сих пор ходит немало слухов и легенд, а разделить правду и вымысел иногда кажется просто невозможно. Неоспоримым является тот факт, что секретная экспедиция, направленная Гитлером к берегам Антарктиды, имела вполне определённую цель. И задачи, поставленные перед участниками операции, были очень далеки от мистики. Скорее, цель была поставлена очень практическая и вполне достижимая, как казалось фюреру.
Перспективный план
Ещё во время Первой мировой войны, когда Адольф Гитлер принимал участие в боевых действиях, он видел, как британская морская блокада влияла на Германию, фактически перерезав линии снабжения страны. Заняв пост главы государства, фюрер планировал извлечь уроки из опыта своих предшественников.
В 1936 году появилась идея создания четырёхлетнего плана, в результате реализации которого нацистская Германия станет независимой от поставок продовольствия из других стран. Герману Герингу было поручено разработать операцию по достижению Германией полной экономической и военной самодостаточности. В период подготовки к затяжной тотальной войне следовало сделать серьёзные запасы. Основной задачей было расширение источников получения сырья и продовольствия.
В то время маргарин занимал значимое место в немецкой кухне, а его потребление в год достигало почти 8 кг на человека. Весьма перспективным в этом отношении казалось производство маргарина из китового жира. Тем более, что с появлением керосина образовался избыток довольно дешёвого жира китов, который производители стали включать в состав маргарина.
Кроме того, китовый жир мог быть использован и для военной промышленности: в разжиженном виде он мог стать машинной смазкой, а ещё широко применялся в производстве нитроглицерина, необходимого для взрывчатых веществ. Немецкие и британские компании в 1938 году купили 83% китобойного промысла.
В 1938 году было принято решение отправить амбициозную экспедицию в Антарктиду на Землю Королевы Мод, чтобы разрушить притязания Норвегии на эту территорию и получить доступ к богатым природными ресурсами водам.
К берегам Антарктиды
В декабре 1938 года разношерстная команда из учёных, солдат и китобоев во главе с капитаном Альфредом Ритчером отправилась в поход на модернизированном судне, которое могло катапультировать два десятитонных гидросамолёта, позаимствованных у компании Lufthansa airlines.
Члены команды выбирались с учётом имеющегося у них опыта полярных экспедиций, однако на борту присутствовал немецкий чиновник, следивший за соблюдением партийных стандартов и лично обязавший всех участников похода прослушать рождественскую речь Адольфа Гитлера. Корабль был назван «Schwabenland» в честь региона в Баварии, а земля, которая была объектом притязаний Германии, должна была стать Новой Швабией (Neu-Schwabenland).
14 января 1939 года, когда тайная немецкая экспедиция уже подходила к Южному полярному кругу, Норвегия официально заявила о своих правах на Землю Королевы Мод. Тем не менее, немецкие гидросамолёты путём сброса дротиков со свастикой обозначили границы будущей Новой Швабии, покрыв расстояние в 600 тысяч квадратных километров. Экспедиция исследовала побережье и увеличила известные до того времени размеры Антарктиды на 16 процентов.
Исследование огромной территории, закрепление магнитных вымпелов, больше 11 тысяч фотоснимков, открытие оазиса Ширмахера и новых горных хребтов, по сути, самой Германии никакой пользы не принесли. На старых немецких картах по-прежнему можно найти Новую Швабию, которая находилась вокруг Земли Королевы Мод, однако ни одна страна не признала притязаний нацистской Германии.
Единственным результатом экспедиции стали исследования эксплуатации самолётов при низких температурах, которые были использованы в дальнейшем при вторжении в Советский Союз. Как показала история, на исход войны это никак не повлияло.
Уже в середине февраля «Schwabenland» покинул Антарктиду и спустя два месяца пришвартовался в Гамбурге. Почти сразу же началась подготовка новой экспедиции, в которой планировалось задействовать большое количество самолётов, однако после начала Второй мировой войны экспедицию отменили.
Тем не менее, до сих пор существуют мифы о некоей Базе 211 на территории оазиса Ширмахера и ещё одного, якобы открытого немецкой экспедицией оазиса. Распространяемые слухи гласили о входе в пещеру с довольно комфортной температурой внутри, где и расположилась таинственная нацистская база. Предполагалось, что связь с ней поддерживалась с помощью подлодок из конвоя фюрера.
В качестве доказательства приводились слова командующего подводным флотом Германии Карла Дёница, утверждавшего, что немецкие подводники построили в Антарктиде неприступную крепость для своего фюрера. Но никакого документального или фактического подтверждения словам Дёница не найдено ни в документах, ни на землях Антарктиды.