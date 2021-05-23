6 победителей Евровидения, которые снялись в кино

Мы расскажем, как мировые звезды сцены не только эффектно обладают певческим талантом, но и подогревают интерес к себе участием в различных фильмах и телешоу.

Редакция подготовила материал, где мы расскажем, в каких фильмах сыграли победители Евровидения.

Кончита Вурст дублировала сову Еву в «Пингвинах Мадагаскара» в немецкой озвучке

Австралийский поп-певец и травести Томас Нойвирт дублировал сову Еву в анимационном фильме «Пингвины Мадагаскара» в немецкой озвучке.

В мультфильме речь идет о приключениях невероятных Шкипера, Ковальски, Рико и Рядового, которые начинаются задолго до событий в знакомом каждому мультфильме «Мадагаскар» – в далеком детстве птенцов-пингвинят, еще в Антарктиде.

Александр Рыбак сыграл Леви в фильме «Юхан – скиталец»

Норвежский фильм 2010 года режиссера Грете Саломонсен. Фильм основан на настоящих рассказах о детях-путешественниках в Норвегии.

Интересные факты о фильме:

Самый дорогой детский фильм, снятый в Норвегии;

Работа над съемками продолжалась еще задолго до премьеры: в 1990 году начали собирать исторические факты о детском бродяжничестве в Норвегии на рубеже XIX и XX веков;

Большая часть процесса съемки прошла в Норвегии, но некоторые моменты и эпизоды снимались в США, в Калифорнии;

Ленту сняли сразу на двух языках: английском и норвежском.

Руслана Лыжичко сыграла второстепенную роль в украинском фильме «1+1 дома»

«1+1 дома» – это украинская реинкарнация культового новогоднего фильма «Один дома».

Главные герои фильма, Миша и Соня, остаются вдвоем перед Новым годом. Вдруг становится понятно, что в городе – банда преступников. Они переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку считая, что с детьми справиться будет легко. Но все ли так просто – узнавайте о разных приключениях в фильме.

Джамала снялась в фильме Netflix «Евровидение: История огненной саги»

Свое появление в ленте «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) Джамала держала в тайне вплоть до премьеры, которая состоялась 26 июня 2016 года на стриминговой платформе Netflix.

Джамала появляется в образе камео, а также исполняет сольный номер.

Артистка поделилась впечатлениями от работы с голливудскими звездами. По словам Джамалы, авторы кинопроекта учли все: начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества людей в кадре.

«Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько хороши, что невозможно было отвести глаза… позже я познакомилась с Уиллом Фереллом, нереальной Рейчел Макадамс и известным красавцем Дэном Стивенсоном», – рассказала Джамала.

Певица прокомментировала, что в фильме подробно и правдиво показали происходящее за кулисами Евровидения. Певица отмечает, что к артистам обращаются не по имени, а лишь называют страну, и в случае, если участник исчерпал свое время – его просят освободить сцену. Она также не обошла вниманием общение конкурсантов между собой, которые часто могут выпалить перед выступлением: «Жаль, твоя песня по рейтингу очень низко».

Очень круто показали основной «грех»: как исполнители во время подготовки песни почти всегда переусердствуют с постановкой, нарядом, – подчеркнула Джамала.

Эммели де Форест снялась как артистка в фильме Solo Project

В фильме речь идет о перспективном авторе песен, который пытается управлять своей карьерой и отношениями во время гастролей в Европе и договаривается о подписании контракта в Копенгагене.

Томи Путаансуу (Lordi) сыграл в автобиографическом фильме Monsterimies

В драматическом фильме Антти Гаасе Monsterimies 2014 года речь идет о Томе Путаансуу и его группе Lordi. В частности, внимание уделяется подготовке к песенному конкурсу и жизни после победы на Евровидении.