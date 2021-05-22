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Знаменитая Опра Уинфри заявила, что в детстве ее методично насиловали брат и дядя

Американская телеведущая Опра Уинфри шокировала публику признанием о пережитом в детстве насилии. Она рассказала, что в детстве ее несколько раз изнасиловал 19-летний двоюродный брат, пишет The Daily Mail.

Заявление Опра сделала в эпизоде сериала The Me You Can’t See.

«В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование, я определенно не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс», — заявила ведущая. Она добавила, что он отвел ее в магазин мороженого, хотя «кровь еще текла по ее ноге, и купил ей мороженое».

По словам Опры, когда ей было 14 лет, таким же образом с ней поступил дядя. Тогда девочка забеременела и родила ребенка, однако младенец умер спустя несколько недель после родов. Ведущая подчеркнула, что «девочкам небезопасно жить в мире, полном мужчин».

22 мая, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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