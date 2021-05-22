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Япония призвала к сдерживанию России в Арктике

Арктика постепенно открывается для судоходства, рыболовства, бурения и добычи полезных ископаемых, и Россия усиливает там свое военное присутствие, а Соединенные Штаты проводят больше военно-морских учений. Об этом пишет японское издание The Nihon Keizai Shimbun.

В тексте отмечено, что Россия стремится установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, и этого нельзя допустить. У России нет прав на приватизацию Севморпути, отмечают авторы материала. Они фиксируют активизацию военных действий в Арктике. По данным CNN, Россия накапливает «беспрецедентную военную мощь» в этом регионе. При этом Москва считает поведение НАТО причиной масштабных военно-морских учений с участием подводных лодок и боевых кораблей.

К морским путям в стратегически важном регионе устремился также Китай. Япония тоже должна активнее участвовать в процессах, происходящих в арктическом регионе, отмечено в статье.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком.

22 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
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