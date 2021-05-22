В США психотерапевтам разрешат употребить психоделики ради исследования

В этом месяце американские исследователи опубликовали предварительные результаты завершающей фазы клинических испытаний МДМА как лекарства от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Результаты испытаний вновь подтвердили, что вещество способно помочь пациентам справиться с недугом. Теперь управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) решило расширить изучение потенциала вещества и дать возможность лицензированным терапевтам опробовать его на себе.

Клинические испытания МДМА будет проводить Многопрофильная ассоциации психоделических исследований (MAPS). В нём смогут принять участие добровольцы, которые обучаются лечению людей с ПТСР. Такой опыт должен помочь специалистам в выборе стратегий лечения для будущих пациентов. Также авторы исследования хотят измерить развитие эмпатии, уровень выгорания и удовлетворённости профессиональной реализацией среди врачей, которые будут лечить пациентов.

«Исследование поддержит цели программы обучения МДМА-терапии по обеспечению всестороннего обучения будущих поставщиков медицинских услуг и создаст потенциал для оказания качественной и доступной помощи пациентам до утверждения терапии с применением МДМА в качестве лечения по законному рецепту», — заявила руководитель отдела обучения и надзора MAPS Шэннон Кэрлин.

Разрешение на исследование МДМА с участием терапевтов MAPS запрашивала ещё в 2019 году, но тогда FDA не одобрило инициативу, посчитав такой эксперимент слишком рискованным. Теперь члены ассоциации смогли подтвердить научную ценность таких испытаний и обжаловать решение правительственной организации.

«Это решение демонстрирует, насколько успешной может быть наша стратегическая стратегия, основанная на данных, по оспариванию постановлений FDA», — заявила генеральный директор MAPS Эми Эмерсон.

Окончание завершающей фазы клинических испытаний МДМА как лекарства от ПТСР запланировано на 2022 год. Согласно прогнозам, уже к 2023 году американские пациенты с таким диагнозом смогут легально пройти курс МДМА-терапии для лечения ментального недуга.