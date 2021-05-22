Марсоход «Чжужун» передал на Землю первые фотографии с Марса Джаред Падалеки умилил фанаток одним фото c собачкой » В Австралии обнаружили карликовых поссумов, пропавших после пожаров Разрушительные пожары 2019-2020 годов в Австралии принесли много бед людям и животным. Но природа восстанавливается! Недавно экологи обнаружили карликовых тасманийских поссумов, были опасения, что они исчезли после пожаров.



Их нашли на острове Кенгуру. Малыши живы и даже неплохо выглядят!







Они очень маленькие, вес поссума — около 7 грамм.